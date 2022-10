5 140 Kilogramm Müll hat der Tauchsportclub Koralle jüngst aus der Schiltach und den Uferbereichen gefischt. Foto: Verein

Was haben ein Fahrrad, ein Tretroller, ein Baustellenwarnlicht, ein Gartenstuhl und ein Handstaubsauger gemeinsam? Sie haben alle bis vor Kurzem bei Schramberg in der Schiltach gelegen.















Schramberg - Diese Gegenstände, darunter auch mehrere Akkus oder Batterien, gehören zu den stolzen 140 Kilogramm Müll, die bei der Einsammelaktion des Tauchsportclubs (TC) Koralle Schramberg kürzlich in der Schiltach zusammengekommen sind. Zur Erinnerung: Der Verein hatte sich vorgenommen, im Rahmen des weltweiten Müll-Aufräumtags "World Cleanup Day" mit einer eigenen Aktion teilzunehmen – was lag da für die Taucher näher, als sich das Element Wasser herauszusuchen. Inspiriert wurde der TC zudem durch die Bachputzeten des Angelsportvereins und der Da-Bach-na-Fahrer.

Schockiert wegen schierer Menge

"Wir waren zwölf Teilnehmer", fasst Vorstandsmitglied Dennis Heinrich zusammen – und freut sich vor allem über sieben tatkräftigen Helfer aus der eigenen Jugend. Neben dem Müllsammeln an sich war nämlich die Sensibilisierung auf das Thema "Unrat in Gewässern" einer der Hauptgründe für die Aktion, erinnert er.

Vor diesen Hintergrund blickt Heinrich auch zwiegespalten auf die Aktion zurück – denn es gibt offenbar noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten: "Wir waren alle sehr zufrieden mit der Aktion, auch wenn das Wetter etwas unfreundlich war. Zeitgleich waren wir aber auch einfach nur schockiert, wie viel Müll wir auf der kurzen Strecke zwischen der St.-Maria-Kirche und dem Busbahnhof vor allem an Elektroschrott herausgefischt haben."

Was die Mitglieder aber überaus gefreut habe, waren die vielen positiven Reaktionen von Passanten. "Die Resonanz war sehr gut, wir haben direkt viel Zuspruch erhalten."

Vier Taucher im Einsatz

An der tiefen Stelle vor dem Majolika-Wehr haben vier Mitglieder gar mit Sauerstoffflasche und Co. nach Müll getaucht, erklärt Heinrich – darunter der Vereins-Ausbildungsleiter Andreas Schreiber, der die Aktion geleitet hat. "Der Rest von uns ist dann am bachaufwärts am Ufer entlang bis eben zum Busbahnhof hoch. Außerdem haben wir noch einen kurzen Abschnitt unterhalb des Majolika-Wehrs saubergemacht." Der Bauhof, freut sich der Verein, hat die Sammler mit Müllsäcken versorgt, sich um die Entsorgung des Unrats gekümmert "und uns Zangen zum Sammeln geliehen". Auch die Stadtwerke sponsorten die Aktion mit einem Geldbetrag.

Regelmäßig etwas machen

"Die Angaben, wie viel Müll zusammengekommen ist, haben wir dem Orga-Team des ›World Cleanup Days‹ übermittelt", schließt Heinrich und blickt bereits in die Zukunft. "Jetzt planen wir, uns nach Möglichkeit jährlich an dem Aktionstag zu betätigen."