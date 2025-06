Bachhockete: Grosselfinger zu Besuch bei Anna Böck

1 Die Bachhockete in Grosselfingen war gut besucht. Foto: Gaiser Noch heute soll Anna Böck einer Sage nach am Dalbach in Grosselfingen ihr Unwesen treiben. Die Dalbach-Hexen haben zur Bachhockete eingeladen.







Bei strahlendem Sonnenschein startete am Samstagnachmittag die Bachhockete der Grosselfinger Dalbach-Hexen neben dem Rathaus. Die Sage der Anna Böck lautet, das ihr im Jahre 1627 sieben Untaten zur Last gelegt wurden. Durch den Henker sollte sie am Galgenstand ihr Ende finden. Kurz vor der Vollstreckung des Urteils flüchtete Anna Böck Richtung Dalbach. Bis heute treibt sie dort ihr Unwesen.