Mit dem Waldfest der Bürgervereinigung Unterschiltach auf der Wiese an der Schiltach beginnt der Sommer in Tennenbronn und dazu scheint endlich wieder die Sonne.

Das zeigt sich an diesem Pfingstwochenende auch mit der Eröffnung für das renovierte Freibad nur ein Tal weiter im Affentäle.

Aber an der Schiltach wurde der Kreis für den Hammellauf mit rot-weißem Flatterband abgesteckt, der Kasten mit dem Wecker mittendrin aufgestellt und dann setzte sich die Schar der Hammelläufer langsam in Bewegung.

Wecker rasselt schrill

Gut 60 Kinder, Jugendliche, ein paar Mamas und Papas mit ihren Kleinen auf dem Arm, laufen um den rotbraunen Hammel. Der schöne, halbjährige Coburger Fuchs ist in der Mitte angepflockt und kommt in diesem Jahr vom oberen Josenhof, gerade hoch oben über dem Festplatz. Dort hatte vor Corona schon mal der Wecker beim Hammellauf gerasselt und die kleine Schafzucht auf dem Hof begründet – wie man sehen konnte mit Erfolg.

Beim Waldfest liefen die Kinder im Kreis und an jedem Pfosten wechselte die kleine Fahne an den nächsten in der Reihe, in der Stille waren schon einige Runden abgelaufen und plötzlich rasselte der Wecker mit schrillem Weckruf, fast schlimmer als morgens um sechs aus den schönsten Träumen nach dem Schäfchenzählen.

Im Garten an der Linde

Jonas und seine Freunde Max und Frederik wussten sofort, was die Minute geschlagen hatte und freuten sich über einen neuen Spielkameraden im Garten an der Linde in Tennenbronn. Jonas Breithaupt hatte die kleine Fahne gerade übernommen und schon könnte er Schäfer werden, wenn nicht ein Veto mit nüchterner Stimme eingelegt wurde.