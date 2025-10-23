Bachelor of Arts „Soziale Arbeit“: Duales Studium neu im Kindergarten Lützenhardt

Es ist ein Novum im katholischen Dekanat Freudenstadt, dass der Studiengang Bachelor of Arts „Soziale Arbeit“ in einem Kindergarten angeboten wird. „Wir sind die Ersten.“, teilt Joel Schmid, Leiter des katholischen Kindergartens Herz-Jesu in Lützenhardt, mit. Die Einrichtung begleitet in der Praxis das Duale Studium zum Sozialpädagogen respektive Sozialarbeiter.

Die 21-jährige Yara Vees aus der Waldachtalgemeinde Cresbach startet im Oktober 2025 ihr Duales Studium. Ab September 2024 absolvierte sie ihren Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Kindergarten Lützenhardt, welchen sie früher selbst schon als Kind besucht hatte. „Es macht mir Spaß mit Kindern zu arbeiten. Das erfüllt mich, zusammen mit den Erzieherinnen Aufgaben zu übernehmen“, sagt Vees.

Herzlich und bei den Kindern beliebt

Bei ihren Praxisphasen kommt sie im Rahmen ihres Dualen Studiums fortan alle drei Monate zurück in den Herz-Jesu-Kindergarten. Joel Schmid freut sich auf die weitere intensive Zusammenarbeit: „Yara ist sehr verantwortungsvoll, zuverlässig, herzlich und bei den Kindern beliebt. Sie bringt Begeisterung für den Beruf mit.“

Die Einrichtung in Waldachtal befindet sich in einer Vorreiterrolle und ermöglicht in Zusammenarbeit mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Villingen-Schwenningen einen praxisnahen Bachelor-Abschluss in Sozialer Arbeit. Es verbindet eine wissenschaftliche Fundierung mit dem Studienschwerpunkt Netzwerke und Sozialräume sowie praktische Erfahrung in der Kindertageseinrichtung.

Yara Joy Vees beginnt ein Duales Studium im Kindergarten Lützenhardt bei Mentor und Leiter Joel Schmid. Foto: Walter Maier

Unterstützt wird dieses Vorhaben durch den Träger, den Zweckverband Katholischer Kindertagesstätten in den Dekanaten Calw und Freudenstadt, als auch durch Bürgermeisterin Annick Grassi. Zum Jahresbeginn 2024 gab es für den Kindergarten Lützenhardt einen Träger-Wechsel von der katholischen Herz-Jesu-Kirchengemeinde Lützenhardt zum vorgenannten Zweckverband, der vom Verwaltungszentrum Horb aus 17 Kindertages-Einrichtungen betreut. Joel Schmid berichtet von einer funktionierenden Zusammenarbeit mit den Trägerschafts-Verantwortlichen Hubert Würth, Caroline Beutter und Yvonne Zimmermann.

Kindergarten-Leiter Joel Schmid, der selbst an der Dualen Hochschule Stuttgart Soziale Arbeit und den Mastergang Sozialwirtschaft in einer Kooperation zwischen der Hochschule Esslingen und den Paritätischen Akademien Süd und Berlin studierte, ist die Duale Ausbildung von Studierenden ein großes Anliegen. „Auch für unser pädagogisches Team ist das eine zentrale Aufgabe und Bereicherung für den Alltag, weil frische Perspektiven, aktuelles Fachwissen und neue Methoden unsere Arbeit mit den Kindern und deren Eltern inspirieren können.“ Konkret: „Durch gezielte Anleitung und regelmäßigen Austausch mit den Studierenden und der Hochschule sowie durch smarte Ziele schaffen wir eine Lernkultur, in der Auszubildende und Studierende gemeinsam mit dem Team wachsen und profitieren können.“

Der Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal bietet beste Voraussetzungen, da Yara Vees beim Leiter der Einrichtung, Joel Schmid, gewissermaßen hospitieren kann. Chancen, sich zu verwirklichen und zu profilieren sieht Schmid in dem nächsten großen Projekt, dem Erzählzelt, das 2026 wieder aufgebaut werden soll und Weiterbildung ermöglicht, die dem Kindergartenleiter so wichtig ist. „Wir sind Ausbildungsbetrieb, nicht nur für eine praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin (PIA).“, bekräftigt er.

Der Kindergarten und die duale Studentin

Im Herz-Jesu-Kindergarten

mit ihren zehn pädagogischen Fachkräften werden in zwei Kindergarten-Gruppen und einer Krippen-Gruppe bis zu 60 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut. Die Einrichtung ist täglich von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Yara Joy Vees

(21) ist die Tochter von Michael Vees und Alexandra, geborene Schmid, und wohnt in Cresbach. Die allgemeine Hochschulreife (Abi) erlangte sie 2024 an der Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt.

Schon während ihres Schulbesuchs

des Wirtschaftsgymnasiums International weckte sich ihr Interesse für einen sozialen Beruf. Ihr Berufsziel ist der Bachelor of Arts-Abschluss Sozialpädagogik und Soziale Arbeit. Hierfür studiert sie von Oktober 2025 bis September 2028. Der 21-Jährigen schwebt später eine Stelle als Kindergartenleiterin oder Sozialarbeiterin in einer Schule vor.

In ihrer Freizeit

beschäftigt sie sich mit Reiten, Tennis und ist bei den Schafhofhexen Lützenhardt in der Heimat ihrer Mutter aktiv. Ihr Dackelhund „Charlie“ ist ihr ans Herz gewachsen.