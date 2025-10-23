Bachelor of Arts „Soziale Arbeit“: Duales Studium neu im Kindergarten Lützenhardt

Im katholischen Dekanat Freudenstadt wird erstmals dieser Studiengang angeboten. Yara Vees hospitiert bei Kindergartenleiter Joel Schmid.
Es ist ein Novum im katholischen Dekanat Freudenstadt, dass der Studiengang Bachelor of Arts „Soziale Arbeit“ in einem Kindergarten angeboten wird. „Wir sind die Ersten.“, teilt Joel Schmid, Leiter des katholischen Kindergartens Herz-Jesu in Lützenhardt, mit. Die Einrichtung begleitet in der Praxis das Duale Studium zum Sozialpädagogen respektive Sozialarbeiter.