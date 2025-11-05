Bach sucht sich neuen Weg: Stadt reagiert auf Probleme am Langenbach

Der Langenbach hat sein Bachbett verlagert. Dadurch könnte die Brücke beschädigt werden. Nun reagiert die Stadt Vöhrenbach.
Nachdem zuletzt mehrfach Kritik aufgeflammt war, zeigte nun die Stadt, dass sie die Sorgen der Bürger ernst nimmt: In der Sitzung des Langenbacher Ortschaftsrats hatten sowohl ein Ratsmitglied als auch ein Anwohner kritisiert, dass der Langenbach an einer eher unglücklichen Stelle sein Bachbett verlagert hatte. Vor einer Brücke unterspült das Gewässer die Straße, was durchaus Sorgenfalten verursachte.