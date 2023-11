Babyzoff im Lahrer Gemeinderat: Regina Sittler: „Ist mein Sohn hier nicht erwünscht?“

1 Regina Sittler (links) fühlte sich durch eine Aussage von Dorothee Granderath angegriffen. Foto: privat

Zu einer heiklen Auseinandersetzung ist es am Montagabend im Gemeinderat gekommen. Die junge Mutter Regina Sittler fühlte sich angegriffen.









Link kopiert



Es war ein dramatisches Ende einer knapp dreistündigen Sitzung: Die Lahrer FDP-Stadträtin Regina Sittler, die, wie in vielen Sitzungen zuvor, auch an diesem Abend wieder ihren jungen Sohn in den Ratsaal mitgebracht hatte, ergriff das Wort und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten: Als die Sitzung eineinhalb Stunden zuvor kurz unterbrochen war, habe Ratskollegin Dorothee Granderath ihr zugeraunt, sie könne die Kosten für einen Babysitter während der Sitzungszeiten bei der Stadt Lahr absetzen.