Babyleiche in Renningen: Legte die Mutter den toten Säugling ab?

Nach dem Fund des toten Säuglings in Renningen gerät jetzt die Mutter ins Visier - sie soll die Entführung nur vorgetäuscht haben. Was steckt hinter dem erschütternden Verdacht?
Überraschende Wende nach dem Fund der Babyleiche in Renningen bei Stuttgart: Nun wird die Mutter des Säuglings verdächtigt, ihr eigenes drei Monate altes Kind selbst abgelegt und eine Entführung lediglich vorgetäuscht zu haben. „Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnten keinerlei Hinweise auf eine Entführung des Säuglings erlangt werden“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. „Vielmehr wird nun gegen die 32-jährige Mutter des Kindes wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt.“