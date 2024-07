Baby ist da: Alvaro Soler und Melanie Kroll freuen sich über Nachwuchs

Barcelona - Der in Spanien geborene Sänger Alvaro Soler (33, "Te Imaginaba") und das deutsche Model Melanie Kroll sind Eltern eines Mädchens geworden. Beide posteten auf Instagram ein Foto, das eine Sonnenblume zeigt und ein Ärmchen der Kleinen. Dazu schrieben sie auf Englisch: "Unser Sommermädchen ("summer girl") ist da, lasst die Reise beginnen".

Das Promi-Paar hatte vergangenen Sommer geheiratet und die Babynachricht im März in sozialen Medien verkündet. Schon vor vier Wochen erklärte Soler der dpa, dass alles bereit für die Geburt in seiner Heimatstadt Barcelona sei. "Die Kliniktasche steht parat, wir haben einen wöchentlichen Vorbereitungskurs gemacht und ich habe zwei Bücher gelesen". Er wolle in den kommenden Wochen beruflich etwas kürzertreten, um für seine Frau da zu sein.

Glückwünsche für den Nachwuchs kommen unter anderem von Solers Kollegen Nico Santos: "Ich wünsche euch 3 alles Gute", schrieb der Musiker auf Instagram.