Baby ins Koma geschüttelt Vater muss fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis

Der Mann sei wegen schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden, teilte das Freiburger Landgericht am Freitag mit. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann den Säugling im Februar 2019 durch mehrfaches schnelles und kräftiges Schütteln schwer verletzt hatte.