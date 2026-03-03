Mumbi ist erst wenige Tage alt und schon Hoffnungsträgerin für eine bedrohte Art. Wie das Zoo-Team das Giraffenjunge aufpäppelt und warum das so wichtig ist.
Kronberg - Sie ist noch ein kleiner Riese, aber schon ein großer Star: Netzgiraffe Mumbi, geboren im Opel-Zoo in Kronberg im Taunus, misst derzeit 1,73 Meter – "noch auf Augenhöhe mit einem Menschen", wie Jörg Jebram, wissenschaftlicher Kurator des Zoos, sagt. Doch das bleibt nicht lange so. Ausgewachsen werde sie eine Höhe von bis zu vier Metern erreichen. Zudem soll sie eine wichtige Rolle im Artenschutz spielen.