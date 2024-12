1 Das Baaremer Landschöpfle in der Max-Egon-Straße schließt bald seine Pforten. Foto: Guy Simon

Schon bald wird es in der Max-Egon-Straße in Donaueschingen ein Angebot weniger geben. Das Baaremer Landschöpfle schließt.









Es war im Dezember 2021, als in der Max-Egon-Straße ein neuartiges Ladenkonzept in Donaueschingen an den Start ging. Das erste dieser Art in der Region: Ein Automaten-Laden.