1 Gastgeber SG Oberbaldingen/Öfingen (blaue Trikots) gewann sein erstes Spiel des Turniers um den Baar-Pokal gegen den SV Tuningen. Foto: Heinz Wittmann

Im Eröffnungsspiel des 68. Turniers um den Baar-Pokal trennten sich der FC Pfohren und die Spvgg. Trossingen 2:2 (1:0).









In der ersten Halbzeit waren die Pfohrener, die erstmals an der traditionsreichen Veranstaltung teilnahmen, die bessere Mannschaft. Tobias Sumser brachte den südbadischen A-Ligisten in Front. In der zweiten Halbzeit wurde Trossingen II stärker. Dominic Binefeld gelang für den württembergischen B-Ligisten der Ausgleich.