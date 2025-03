Die Generalprobe der Hirt-Zwillinge bei den Ba-Wü-Meisterschaften geht in die Hose.

So hatte sich Bundestrainer Dieter Maute, der auch Vereinstrainer beim RSV Tailfingen ist, den Auftritt seiner Schützlinge Florian und Ferdinand Hirt bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren in Ravensburg nicht vorgestellt: Die Zwillinge fuhren im offenen 2-er nur 72,10 von 119,60 aufgestellten Punkten aus.

„Da ist nicht viel zusammen gelaufen. Die Beiden sind nur wenig fokussiert gefahren. Sie hatten viele Leichtsinnsfehler, die zu Absteigern und hinten raus zu Zeitnot geführt haben, so dass sie zwei Übungen weglassen mussten“, erklärt Maute die großen Abzüge. „Sie mussten erkennen, dass wenn man nicht voll bei der Sache ist, es schnell in die Hose gehen kann. Daran müssen wir in den nächsten zwei Wochen intensiv arbeiten.“

Denn eigentlich waren die baden-württembergischen Titelkämpfe als Generalprobe für den ersten wichtigen Wettbewerb der Saison, das 1. Junior Masters in Lemgo am 29. März, vorgesehen. Aber diese verlief nicht so wie erhofft. „Ich denke, es war ein Warnschuss zur rechten Zeit“, sagt Maute, der nun auf eine entsprechende Reaktion seiner Schützlinge hofft.