Die Gegner des Lückenschlusses und Anlieger der betroffenen Gebiete rüsteten sich – am Donnerstagabend wollte das Regierungspräsidium neue Informationen zum wohl aktuell umstrittensten Straßenbauprojekt der Region geben. Doch dann kommt alles anders.















Villingen-Schwenningen - Am Donnerstagnachmittag, eineinhalb Stunden vor dem Beginn der groß und schon seit Wochen angekündigten Info-Veranstaltung in der guten Stube der Stadt, der Neuen Tonhalle, platzt der Knoten und lösen sich viele Bedenken in Luft auf.

Das Regierungspräsidium in Freiburg werde, so die überraschende Mitteilung, sowohl auf die Anschlüsse an die Kreisstraße 5709 bei Nordstetten als auch an die Landesstraße 178 (Obereschacher Straße) verzichten. Der heiß ersehnte Lückenschluss soll ohne diese Knotenpunkte kommen.

Pläne wandern zurück in die Schublade

Die Pressemitteilung erreicht die Zeitungsredaktionen mit einem Sperrvermerk versehen und darf erst dann veröffentlicht werden, wenn die Info-Veranstaltung in der Neuen Tonhalle bereits beginnt. Parallel dazu erfahren die Besucher vor Ort, was sich viele von ihnen wohl zu träumen nicht gewagt hatten: Mancher bereits angekündigte, harte Kampf gegen die jeweils ungeliebte Anschluss-Variante hat sich erübrigt. Die Pläne wanderten wieder in die Schublade.

Der ehemalige Stadtrat Ernst Reiser, der den Anschluss in Nordstetten scharf kritisiert und gemeinsam mit weiteren Bürgern dagegen mobil gemacht hatte, zeigte sich bei der Veranstaltung erleichtert: "Für Nordstetten ist heute schon Weihnachten!"

Bei der Dialogveranstaltung, an der 300 Bürger teilnahmen, hat das Regierungspräsidium Freiburg (RP) den aktuellen Planungsstand zur Ortsumfahrung Villingen-Schwenningen vorgestellt, der auf einmal ein so ganz anderer war als befürchtet. Die Planer der Behörde erläuterten die Trasse sowie das Anschlusskonzept des sogenannten Lückenschlusses. Zudem zeigten sie die zu erwartenden Verkehrsströme auf und erläuterten die Planungsvarianten für den Anschluss der B 523 an die B 33 im Bereich des Mönchsees.

Im zweiten Teil der Veranstaltung hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, an mehreren Themenständen und einer großen Trassenlandkarte mit dem Planungsteam ins Gespräch zu kommen.

Erklärungen sollen Verständnis wecken

Dialogveranstaltung – der Name sollte Programm sein. "Verständnis für unser Planen und Handeln kann nur entstehen, wenn wir dies auch erklären und mit der Bevölkerung vor Ort in den Austausch treten", betonte etwa Karl Kleemann, Leiter der Mobilitätsabteilung des Regierungspräsidiums und kann eine große Portion Neugier nicht verbergen: "Jetzt sind wir gespannt auf die Resonanz auf die Online-Beteiligung, die uns für die weiteren Planungsphasen wichtige Erkenntnisse liefern wird."

Das RP teilte mit, dass die geprüften und in der Öffentlichkeit diskutierten Anschlüsse der neuen Umfahrung an die L 178 (Obereschacher Straße) und die K 5709 (Nordstetten) in der weiteren Planung nicht berücksichtigt werden. Doch wie kam es dazu? Von maßgeblicher Bedeutung für die Abwägung sei dabei die Charakteristik der B 523 als überregionale Verbindungsachse, wurde erläutert. Die Planer erklärten, dass mehr Anschlüsse die verkehrliche Leistungsfähigkeit der Straße mindern würden. Zudem würden die zu geringen Abstände der Knotenpunkte die Sicherheit des Verkehrs einschränken. Ein verkehrlicher Mehrwert, der die beiden Anschlüsse bei diesen Gegebenheiten rechtfertigen würde, habe mit der Verkehrsuntersuchung nicht nachgewiesen werden können.

Zwei Zankäpfel vom Tisch – einer bleibt

Doch wie geht es jetzt weiter? Hinsichtlich des Natur- und Umweltschutzes besteht die größte Herausforderung in der Planung des Anschlusses der neuen Bundesstraße an die B 33 im Bereich Mönchsee. Hierzu werden aktuell zwei Planungsvarianten mit den Verkehrsministerien von Bund und Land abgestimmt – und auch diese sind keineswegs unumstritten. Das RP habe den Ministerien die zwar teurere, dafür aber umweltfachlich überzeugendere Variante vorgeschlagen, bei der die Anbindung des Mönchsees an den Biotopverbund wieder ermöglicht würde.

Info: Onlinebeteiligung startet

Während der durch die Firma Dialog Basis moderierten Veranstaltung wurde außerdem eine Onlinebeteiligung gestartet, an der alle Interessierten teilnehmen können. Auf diesem Weg ist es möglich, weitere Fragen, Hinweise und Anregungen an das Planungsteam zu übermitteln. Erreichbar ist die Onlinebeteiligungskarte unter www.karte-b523-vs.de bis zum 23. Januar. Im Anschluss wird das Planungsteam des RP die Rückmeldungen auswerten.