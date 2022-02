2 An dieser Stelle am "Neuen Markt" soll die B 523 bis zu B 33 auf Höhe des Mönchsees fortgeführt werden. Foto: Eich

Von einem Baubeginn ist der Lückenschluss bei Villingen-Schwenningen noch weit entfernt, doch das Thema schlägt dennoch hohe Wellen. Denn der Streit um die möglichen Anschlüsse an die B 523 ist noch immer nicht geklärt. Ex-Stadtrat Ernst Reiser will nun, dass das "Gemauschel" ein Ende hat.















Villingen-Schwenningen - "Es wäre höchste Zeit, wenn dieses ›Hinterzimmerthema‹ endlich an die Öffentlichkeit kommen würde!" Ernst Reiser, ehemaliger Stadtrat und Landwirt aus Nordstetten, hat die Faxen dicke. Seit Jahren wird am Lückenschluss – der Erweiterung der B 523 auf Höhe des Schwarzwald-Baar-Centers am "Neuen Markt" bis zur B 33 am Mönchsee – geplant, getüftelt, debattiert und gestritten. Dennoch: Der genaue Streckenverlauf und insbesondere die Anschlüsse an dieses Teilstück der B 523, der einen direkten Anschluss an die Autobahn ermöglicht, ist weiterhin vonseiten des zuständigen Regierungspräsidiums (RP) nicht abschließend geklärt. Zumindest offiziell.