1 Im Zollernalbkreis wird saniert und erneuert. Foto: dpa/Stefan Sauer

Das Regierungspräsidium Tübingen kündigt an: Mehrere Baustellen kommen 2024 auf den Zollernalbkreis zu.









Link kopiert



Laut Regierungspräsidium Tübingen (RP) fließen Investitionen von Bund und Land in den Neu- und Ausbau von Bundes- und Landesstraßen, in deren Erhaltung sowie in Radwege.