Zahlreiche Baustellen auf Kreis-, Land- und Bundesstraßen gibt es derzeit im Zollernalbkreis – eine Übersicht:

L360 – Stich bei Bisingen

Die Sanierung am Stich läuft schneller als gedacht: Die Landesstraße zwischen Albstadt und Bisingen wird daher voraussichtlich früher – schon an diesem Dienstag – geöffnet. Seit dem 13. November ließ das Regierungspräsidium Tübingen die abgerutschten Böschungen an der L 360 zwischen Bisingen-Thanheim und Albstadt-Onstmettingen sanieren.Die Maßnahme erstreckte sich zwischen dem südöstlichen Ortsausgang von Bisingen-Thanheim und der K 7141 – Kreisstraße nach Pfeffingen – auf der Hochfläche.

B463 bei Straßberg

Wegen Felssicherungsarbeiten ist die B463 bei Straßberg von Montag bis Mittwoch, 18. bis 20. November, voll gesperrt. Entlang der Bundesstraße haben Mitarbeiter der Straßenmeisterei laut Landratsamt festgestellt, dass in jüngster Zeit Felsteile abgegangen sind . Eine Umleitung führt durch Straßberg.

L442 bei Burladingen

Auf der L442 bei Burladingen sind Felssicherungsarbeiten nötig, wie das Landratsamt berichtet. Eine Baustelle wird zwischen Burladingen-Hausen und Neuweiler eingerichtet. Grund sind laut Landratsamt Felssicherungsarbeiten, die laut Landratsamt etwa ab Mitte der Woche – nach den Arbeiten auf der B463 bei Straßberg – beginnen.

B463-Zufahrten bei Balingen

Das Landratsamt des Zollernalbkreises führt Fahrbahnerneuerungsarbeiten an den Zufahrten zur B 463 zwischen Gewerbegebiet Gehrn und Balinger Straße (Frommern) durch. Die Arbeiten an der Zufahrt vom Industriegebiet Gehrn in Fahrtrichtung Albstadt dauern voraussichtlich bis Freitag, 6. Dezember.

B463 bei Albstadt-Laufen

Das Regierungspräsidium Tübingen (RP) lässt den Tunnel in Albstadt-Laufen instandsetzen. Während der Tunnel-Sperrung wird der Verkehr der B 463 durch Albstadt-Laufen geleitet. Die Geschwindigkeit wird auf 30 Stundenkilometer beschränkt.

L433 zwischen Albstadt-Ebingen und Meßstetten

Entlang der Landesstraße 433 wird der Hang an der Meßstetter Steige bei Ebingen seit Montag, 4. November, gesichert; der Bauabschnitt liegt unterhalb der oberen Kehre nahe der Parkfläche.

Gutes Wetter vorausgesetzt, sollen die Arbeiten bis Weihnachten dauern. In dieser Zeit ist die Landesstraße 433 halbseitig gesperrt; eine Ampel regelt den Verkehr.

L360 und B463 vor Haigerloch

Die Fahrbahn der L 360 zwischen Haigerloch und der Einmündung in die B463 ist seit mehreren Wochen halbseitig gesperrt. Der Grund dafür laut Landratsamt: ein baufälliges Durchlassbauwerk. Dieses wird nun saniert. Die Arbeiten hierfür beginnen am Mittwoch, 13. November 2024 und dauern voraussichtlich vier Wochen.

Die L360 ist in diesem Bereich für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wird für beide Fahrtrichtungen ausgeschildert.

Fahrbahndeckenerneuerung an der K 7172

Das Landratsamt Zollernalbkreis lässt zur Substanzerhaltung sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit den Fahrbahnbelag der K 7172 im Streckenabschnitt zwischen der Kreisgrenze Tuttlingen und Zollernalbkreis und der Einmündung zur Goethestraße in Obernheim erneuern.

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung des betroffenen Streckenabschnitts der K 7172. Der Verkehr wird in beide Richtungen über die K 7172 – Oberdigisheim – L 440 – Unterdigisheim – Nusplingen – L 433 – Egesheim – Reichenbach am Heuberg – Harras umgeleitet.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 22. November 2024.