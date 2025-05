In der Wilhelm-Kraut-Straße/B 463 werden ab kommenden Montag, 19. Mai, laut Mitteilung der Stadt Balingen die Ampelanlagen im Bereich der Wolfstraße und der Auffahrt auf die B27 – bei der Firma Reifen Dreher – modernisiert.

Finanziert werde diese Maßnahme vom Bund, informiert die Stadt. Dafür müsse für rund einen Monat die rechte Spur der B463 von Albstadt kommend gesperrt werden. Im Zuge der Modernisierung der Anlage werden zwei Ampelmasten versetzt.

Die Betonfundamente müssen für einige Zeit aushärten, daher wird die Absperrung und provisorische Ampelanlage bestehen bleiben, auch wenn die Baustelle für einige Tage ruht.

Im Anschluss werden die Masten gestellt und die Signalgeber ausgetauscht. Im Zuge der Modernisierung wird zugleich ein Unfallschaden in der Verkehrsinsel repariert. Für diese Maßnahme wird eine zeitweise Umleitung der Linksabbieger von Gehrn in Richtung Stadtmitte notwendig. „Die Baumaßnahmen werden in Summe rund vier bis fünf Wochen in Anspruch nehmen“, heißt es.