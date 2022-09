1 Nicht mehr lange müssen Autofahrer bei Station Teinach einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Foto: Fritsch

Die Sperrung der Bundesstraße 463 zwischen Wildberg und Calw auf Höhe der Station Teinach ist nun schon eine Weile in Kraft. Doch Autofahrer müssen noch ein paar Tage länger die kurze Umleitung über den Teinacher Behelfskreisel in Kauf nehmen.















Bad Teinach-Zavelstein - Eigentlich hätte die Sperrung der B 463 bereits am Anfang der Woche aufgehoben sein sollen. Doch jetzt verzögert sich die Wiedereröffnung wohl auf Donnerstag. Das teilte Johannes Fünfgeld von ForstBW auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Denn eine zunächst an das Landratsamt Calw gerichtete Anfrage ergab, so erklärte es Pressesprecherin Janina Müssle, dass die Arbeiten vom Forst in Angriff genommen werden. "Wir müssen das Käferholz im Hang entnehmen", erklärt Forstexperte Fünfgeld.

Hölzernes Festmahl gegönnt

Die anhaltende Trockenheit habe dem Baumbestand stark zugesetzt, der Borkenkäfer – in diesem Fall der Buchdrucker – hat sich über zahlreiche Bäume hergemacht und sich ein hölzernes Festmahl gegönnt. "Viele Bäume sind rot, das sieht man, wenn man von Zavelstein herunterfährt und in den Hang schaut", weiß Fünfgeld zu berichten.

Jetzt ist man schleunigst dabei, die befallenden Bäume aus dem Wald zu entnehmen, um den Schaden zu begrenzen. "Das muss noch passieren, solange der Käfer in der Rinde ist", begründet der Mann von ForstBW die Eile. Denn sobald die Tiere ausfliegen, sind weitere Bäume in Gefahr. Nicht mehr in der aktuellen Saison, aber im nächsten Frühjahr. "Die Käfer gehen in den Boden zum Überwintern. Und dann sind sie weg", sagt Fünfgeld. Deshalb greift man die Käfer jetzt ab, solange sie noch in der Baumrinde hocken und sich in Sicherheit wiegen. 300 bis 400 Festmeter an Schadholz werde am Ende wohl zusammenkommen, blickt der ForstBW-Experte voraus. Die Arbeiten gestalten sich darüber hinaus schwierig, der Steilhanglage wegen, und weil laut Fünfgeld auch noch andere Arbeiten anfielen: "Da mussten erst noch die Wege instandgesetzt werden, damit die Maschinen überhaupt durchkommen."

Gefahren für den fließenden Verkehr

All das verlängert die Maßnahme und damit die Sperrung der B463 bis einschließlich Donnerstag. "Wir wollen das jetzt schon noch durchziehen, damit die Straße vor Beginn der Schule wieder offen ist", versichert Fünfgeld, dass man sich trotz aller Widrigkeiten beeilt. Die Sperrung ist im Übrigen nötig, weil der Steilhang Gefahren birgt für den darunter fließenden Verkehr. Würden Bäume beim Fällen abstürzen oder Steine auf die Straße rollen, wäre Schlimmes zu befürchten.

Deshalb stellt Fünfgeld klar, könne man derlei Arbeiten nur unter Vollsperrung verrichten.