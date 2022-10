1 Ein Rettungsfahrzeug war mit Blaulicht unterwegs, als es zum Unfall kam. Foto: thaut images - stock.adobe.com

Vier Autos sind am Donnerstag auf der B462 zwischen Rottweil und Schramberg ineinandergefahren. Der vorderste Fahrer hatte wegen eines Rettungsfahrzeugs gebremst.















Dunningen - Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag auf der Bundesstraße 462 gekommen.

Vier Autos, die gegen 13.30 Uhr hintereinander her in Richtung Schramberg fuhren, bremsten laut Mitteilung der Polizei stark ab, als ein Rettungsfahrzeug mit Blaulicht entgegen kam. Das vorderste Fahrzeug bremste so stark, dass es zum Stehen kam. Die zwei nachfolgenden Autofahrer mussten deswegen eine Vollbremsung einleiten.

Ein 70-jähriger BMW Fahrer drückte zwar ebenfalls noch die Bremse durch, prallte aber auf den vor ihm fahrenden Opel eines 50-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden alle vier Autos zusammengeschoben und beschädigt.

Zwei Personen leicht verletzt

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Opel. Es entstand ein Gesamtblechschaden von rund 30 000 Euro.