B32 in Hechingen-Schlatt: Rote Ampeln ignoriert – was die Stadt zu einem Blitzer sagt

1 In dieser Situation verhalten sich alle Autofahrer richtig: Bei rot an den Fußgängerampeln in Schlatt wird laut Schilderungen von Lesern aber nicht immer rechtzeitig angehalten. Foto: Benjamin Roth

Dass Autofahrer rote Ampel auf der Bundesstraße 32 missachten, berichten Schlatter Bürger jüngst gehäuft. Die Hechinger Stadtverwaltung kennt das Problem.









Unsere Redaktion erreichten in der vergangenen Woche mehrere Leserbriefe. Der Hintergrund: Das Überqueren der Bundesstraße 32 in Schlatt sei für Fußgänger – gerade für die Schulkinder – gefährlich, wie es von einem Leser heißt. Dabei gibt es in der Ortsdurchfahrt des Hechinger Stadtteils zwei Fußgängerampeln – eine auf Höhe der Kirche und eine weitere in Richtung Jungingen.