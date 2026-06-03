B32 im Killertal: Wieder freie Fahrt durch Schlatt – Baustelle früher beendet

Es gibt auch noch gute Nachrichten, wenn gebuddelt wird: Im Killertal kann man wieder ohne rote Ampel durch. Zumindest in Hechingen-Schlatt. In Killer dagegen geht es weiter mit Warten.
Bis einschließlich Mittwoch. So lautete die Ankündigung der Stadt Hechingen. Ab Montag also drei Tage lang nicht ungehindert durch den Killertal-Stadtteil Schlatt! Das ging tagsüber ziemlich problemlos, aber im abendlichen und morgendlichen Berufsverkehr kam es dann trotz Pfingstferien zu teilweise langen Wartezeiten.