B32 im Killertal: Wieder freie Fahrt durch Schlatt – Baustelle früher beendet

Es gibt auch noch gute Nachrichten, wenn gebuddelt wird: Im Killertal kann man wieder ohne rote Ampel durch. Zumindest in Hechingen-Schlatt. In Killer dagegen geht es weiter mit Warten.

Bis einschließlich Mittwoch. So lautete die Ankündigung der Stadt Hechingen. Ab Montag also drei Tage lang nicht ungehindert durch den Killertal-Stadtteil Schlatt! Das ging tagsüber ziemlich problemlos, aber im abendlichen und morgendlichen Berufsverkehr kam es dann trotz Pfingstferien zu teilweise langen Wartezeiten.

Das ist seit Dienstagabend aber kein Thema mehr: Die Baustelle auf der Höhe des Kindergartengeländes ist aufgehoben. Es brummt sich wieder ungebremst durch Schlatt. Wo gibt es das, dass Baustellen deutlich früher fertig werden, als angekündigt?!

Tempoanzeiger montiert

Zum Leidweisen mindestens von Ortsvorsteher Jürgen Schuler gilt die ungebremste Fahrt jedoch auch für die Tempo-30-Zone, die seit Monaten tagsüber ausgeschildert ist – zwischen der Kirche und besagtem Kindergartengelände. Seit etlichen Tagen ist ein Tempoanzeiger montiert. Bei dem dürfte freilich der rote Daumen nach unten, was mehr als 30 Stundenkilometer bedeutet, dauergeschaltet sein.

Geblitzt wurde in der langen Zeit mindestens einmal. Auch das ärgert den Schlattemer Ortsvorsteher. Schuler war einst bekannt dafür, dass er wegen des Kindergartens und der beiden Fußgängerampeln auffallend oft ein Blitzgerät in seinen Stadtteil holte.

Pfingstferien lockert Situation

Eine halbseitige Sperrung der B 32 in Schlatt führt in der Regel zu nervtötenden Wartezeiten vor den Ampeln und Rückstaus bis fast nach Jungingen in die eine und bis zur Abzweigung nach Beuren in die andere Richtung. Wegen der Pfingstferien und entsprechend weniger los auf den Straßen war es aber halbwegs erträglich. Das freilich galt nicht für die Stoßzeiten.

Für den Feierabendverkehr talaufwärts galt schon am Montagabend eine Warnung: Bloß nicht durch Schlatt! Es staute sich bis zum dreispurigen Abschnitt der Fernstraße, also bis über den Ortseingang von Hechingen her hinaus. Aber das ist jetzt ja überstanden.