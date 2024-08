B28: Pferde büxen in Rottenburg aus

1 Zwei ausgebüxte Pferde trabten nahe Rottenburg auf einem Radweg. (Symbolfoto) Foto: Brian Scantlebury - stock.adobe.com

Zur Vorsicht wegen zweier ausgebüxter Pferde rufen die Verkehrsmeldungen am Montagmorgen Autofahrer auf der B28 bei Rottenburg auf. Nach einer halben Stunde nimmt der wilde Ausflug der Tiere ein glückliches Ende.









Link kopiert



In der Verkehrsmeldung hieß es zunächst, dass die beiden ausgebüxten Pferde auf der B28 in Rottenburg unterwegs seien. Die Tiere hatten die Bundesstraße aber wohl nicht direkt betreten, wie sich in einer Anfrage unserer Redaktion beim Polizeipräsidium Reutlingen herausstellt.