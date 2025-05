B28 bei Rottenburg: Verkehrsminister stoppt Ausbau der Bundesstraße

1 Der Artenschutz zwischen Seebronn und dem B 28-Anschluss Sülchen bei Rottenburg geht vor - daher, und auch weil sich Bürgerprotest meldete - verhängt das Verkehrsministerium einen Ausbaustopp für die Bundesstraße. Foto: Angela Baum Ein Ausbaustopp für den dreispurigen Ausbau der B 28 zwischen den Seebronn und Sülchen ist in Kraft.







Die Natur an der bereits durchgeplanten dreispurigen Ausbaustrecke der B 28 führt dazu, dass die Pläne erst einmal in den Schubladen des Verkehrsministeriums verschwinden. Denn Verkehrsminister Winfried Hermann höchstpersönlich pfiff seine Mitarbeiter sowie das Regierungspräsidium bei der Arbeit an den Planungen zum Ausbau der B 28 zwischen den Anschlüssen Seebronn und Sülchen bei Rottenburg zurück. Bereits im Jahr 2018 begannen die Planungen des Verkehrsministeriums und des Regierungspräsidiums.