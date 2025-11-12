B28 bei Blaubeuren: 19-Jähriger stirbt bei mutmaßlichem Autorennen – Zeugen gesucht

Zeugen berichten von riskanten Überholmanövern – am Ende liegt ein Auto auf dem Dach, ein junger Fahrer stirbt. Die Polizei ermittelt.
Bei einem mutmaßlichen Autorennen auf der B28 bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) ist ein 19-jähriger Opel-Fahrer am Dienstagnachmittag tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, soll er sich vermutlich mit einem anderen 19-Jährigen, der in einem VW Golf fuhr, ein Rennen geliefert haben. Zeugen berichteten von Überholmanövern auf einer Strecke mit Überholverbot.