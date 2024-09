B27: Start für die Planung der Schömberger Ortsumfahrung steht fest

1 Rund 20 000 Fahrzeuge fahren täglich auf der B27 durch Schömberg. Der Wunsch der Einwohner nach einer Ortsumfahrung besteht seit Jahren. Foto: Archiv/Marschal

Der Startschuss für die Planungen der Schömberger Ortsumfahrung für die Bundesstraße 27 ist terminiert.









Jetzt sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden. In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend hat Bürgermeister Karl-Josef Sprenger den Termin bekannt gegeben, an dem die Planungsarbeiten für die B27-Umfahrung von Schömberg starten sollen. Der Startschuss soll, so Sprenger, im Rahmen einer Veranstaltung in der Schömberger Stauseehalle fallen. Auch das Datum und Uhrzeit stehen bereits fest: Am Montag, 9. Dezember, ab 19 Uhr.