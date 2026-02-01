B27: Sieben Verletzte bei Unfall – auch Kinder darunter

Drei Autos kollidieren auf der Bundesstraße bei Hechingen. Unter den Schwerverletzten sind auch Kinder.
Auf der Bundesstraße 27 bei Hechingen (Zollernalbkreis) hat sich am Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei sind sieben Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Wie die Polizei mitteilt, war ein 21-Jähriger am Abend gegen 20.30 Uhr zu schnell auf der linken Spur Richtung Balingen unterwegs. Ein 46-Jähriger wollte demnach zum Überholen ansetzen und übersah den von hinten kommenden Wagen des 21-Jährigen. Durch den Aufprall kam es zur Kollision mit einem dritten Auto auf der rechten Spur.