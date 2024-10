1 Auf der B27 kam es zu einem Auffahrunfall. (Symbolbild) Foto: Franziska Krause – stock.adobe.com

Nahe der Messe in Schwenningen ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine Fahrerin verletzte sich leicht. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14 000 Euro Schaden.









Auf der Bundesstraße 27 ist es am Montag, gegen 14.30 Uhr, auf Höhe der Messe in Schwenningen zu einem Unfall gekommen. Eine 55-jährige Citroen-Fahrerin wollte an der Auffahrt einen unbeteiligten Autofahrer auf ihren Fahrstreifen wechseln lassen. Hierzu reduzierte sie ihre Geschwindigkeit etwas.