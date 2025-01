B27 in Hechingen: „Völlig unwirklich“ – Autofahrer schildern Eindrücke zu Massencrash

1 Die B27 bot ein Bild der Verwüstung am Mittwochvormittag nach dem vorangegangen Eisregen. Foto: Klaus Stopper

An der Anschlussstelle Hechingen-Mitte ist es am Mittwochmorgen gegen acht Uhr zu einer Massenkarambolage mit 21 Autos gekommen. Glücklicherweise blieb es bei zwei Leichtverletzten. Die Bundesstraße 27 war über mehrere Stunden gesperrt.









Die Unfallstelle zog sich über mehrere hundert Meter hin. Auf der Fahrbahnseite in Richtung Bisingen lagen auf Höhe des Kauflands herausgerissene Fahrzeugteile weit verstreut. Stoßstangen, ganze Räder mitsamt Aufhängung. Die Fahrbahn glich einem Trümmerfeld. Auf der Straße herrschte durchgehend ein Eisfilm. Hier waren gegen 8 Uhr Autos in die Leitplanken gerutscht, nachfolgender Verkehr geriet bei Bremsversuchen ins Schleudern und krachte in diese Fahrzeuge. Am Ende waren 21 Autos teilweise schwer beschädigt. Der Verkehr staute sich wenig später über eine Stunde lang in Richtung Bodelshausen.