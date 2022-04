1 Die B27 zwischen Hechingen Mitte und Bodelshausen wird saniert. Foto: RP Tübingen

In dieser Woche haben die Vorarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung der B 27 zwischen der Anschlussstelle Hechingen-Mitte und der Anschlussstelle Bodelshausen begonnen. Die Autofahrer in beide Richtungen müssen dafür Umleitungen und Behinderungen in Kauf nehmen.















Hechingen/Bodelshausen - Die vorbereitenden Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung mit der Herstellung zweier Mittelstreifenüberfahrten für die nachfolgenden Bauphasen haben bereits am Montag begonnen. Ebenfalls findet eine Fahrbahnverbreiterung im Bereich des Übergangs vom vierspurigen auf den zweispurigen Querschnitt der B 27 bei Bodelshausen statt. Hierfür ist in den Arbeitsbereichen eine zeitweise Reduzierung auf eine Fahrspur pro Fahrtrichtung auf dem vierspurigen Abschnitt erforderlich. Diese Arbeiten werden bis Donnerstag, 14. April, abgeschlossen.

Bauphase 1

In der ersten Bauphase findet eine Erneuerung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Rottweil ab dem zweistreifigen Bereich nördlich der Anschlussstelle Bodelshausen bis zur Anschlussstelle Hechingen-Nord statt.

Damit die Sanierung der Fahrbahn nach Ostern beginnen kann, ist es erforderlich bereits ab Mittwoch, 13. April 2022 die zur Verkehrssicherung erforderlichen Schutzwände aufzustellen. Hierfür wird die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen auf eine Fahrspur reduziert. Am Dienstag, 19. April 2022 erfolgt die Verkehrsumstellung. Ab diesem Zeitpunkt sind die Anschlussstelle Bodelshausen und die B 27 in Fahrtrichtung Balingen voll gesperrt. Der Verkehr auf der B 27 wird auf der gegenüberliegenden Fahrbahn mit je einer Fahrspur in Fahrtrichtung Tübingen und Rottweil geführt.

Danach beginnen die eigentlichen Sanierungsarbeiten der Fahrbahn. Diese dauern voraussichtlich bis Freitag, 6. Mai. Parallel dazu wird in der Woche vom 19. bis 24. April 2022 die Fahrbahndecke der L 389 zwischen der Anschlussstelle Bodelshausen und der Bahnhofstraße in Bodelshausen erneuert.

Bauphase 2

In der zweiten Bauphase erfolgt ein Austausch der Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Hechingen-Mitte und Hechingen-Nord in Fahrtrichtung Tübingen. Bestandteil dieser Bauphase ist auch die Erneuerung der Auf- und Abfahrtsrampen zur B 27 der Anschlussstelle Hechingen-Nord in Fahrtrichtung Tübingen. Diese Arbeiten beginnen in der ersten Maihälfte und dauern voraussichtlich bis Anfang Juni 2022.

Umleitung Phase 1

In allen Bauphasen steht auf der B 27 in Fahrtrichtung Balingen und in Fahrtrichtung Tübingen immer eine Fahrspur zur Verfügung. Die Fahrtrichtungen sind durch mobile Schutzwände getrennt und in der Geschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer beschränkt. Für die zeitlich befristeten Sperrungen der Auf- und Abfahrten an den Anschlussstellen Bodelshausen und Hechingen-Nord sind entsprechende Umleitungen eingerichtet.

In der ersten Bauphase erfolgt die Umleitung in Fahrtrichtung Balingen von Bodelshausen über die K 7107 und K 6931 zur L 410 von dort zur Anschlussstelle Hechingen-Nord. Diese Umleitungsführung besteht über die komplette Bauzeit der ersten Bauphase.

Während der Fahrbahndeckenerneuerung der L 389 vom 19. bis 24. April werden die Verkehrsteilnehmer auf der B 27 von Balingen kommend mit dem Ziel Bodelshausen bereits an der Anschlussstelle Hechingen-Nord ausgeleitet und über die L 410 sowie K 7107 und K 6931 nach Bodelshausen geführt.

In Bodelshausen ist von Dienstag, 19. bis Samstag, 23. April, ein Ein- und Ausfahren aus der Bahnhofstraße auf die L 389 nicht möglich. Als Umleitung für die Bahnhofstraße wird eine innerörtliche Umleitung über die Blöhsteinstraße eingerichtet.

Umleitung Phase 2

In der zweiten Bauphase ist die Anschlussstelle Hechingen Nord in Fahrtrichtung Tübingen nicht anzufahren. Die Umleitung in Fahrtrichtung Tübingen erfolgt über die L 410 sowie K 7107 und K 7178 zur Anschlussstelle Hechingen-Mitte, sowie über die K 7107 und K 6931 sowie L 389 zur Anschlussstelle Bodelshausen.

Kosten

Die Baukosten für die Erneuerung von etwa 63 500 Quadratmeter Asphaltfläche belaufen sich auf rund 2,16 Millionen Euro. Hiervon trägt der Bund rund zwei Millionen Euro, das Land Baden-Württemberg 105 000 Euro.

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen können im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de/baustellen abgerufen werden.