B27 gesperrt: Pannen-Lkw sorgt für Unfall bei Bisingen

Ein defekter Lastwagen hat auf der B27 bei Bisingen für einen Unfall mit drei beteiligten Autos gesorgt. Die Straße musste gesperrt werden.

Nach einem Unfall am Dienstagmorgen musste die B27 bei Bisingen kurzzeitig gesperrt werden.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war kurz vor 7.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs. An der Anschlussstelle Steinhofen wich er einem auf dem Ausfädelungsstreifen stehenden Pannen-Lkw nach links aus.

Eine 23-Jährige musste daraufhin mit ihrem Seat Ateca stark abbremsen. Einem dahinter fahrenden 54 Jahre alten Mann reichte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Er krachte mit seinem 3er BMW ins Heck des Seat.

Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro ist entstanden.

Kurz vor 8.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die B 27 wieder frei befahrbar.