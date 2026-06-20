B27 bei Hechingen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Lamborghini
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Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt. Foto: Stefan Puchner/dpa/, IMAGO/Zoonar

Ein Auto kollidiert auf der B27 bei Hechingen mit einem Sportwagen – mit schwerwiegenden Folgen für die Insassen. Auch der Sachschaden ist hoch.

Am Freitagabend sind zwei Menschen beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Luxus-Sportwagen schwer verletzt worden. Der 45-jährige Fahrer eines Audi A5 soll gegen 20 Uhr auf der B27 bei Hechingen (Zollernalbkreis) zum Überholen angesetzt haben. Beim Wechsel auf die linke Spur soll er den von hinten kommenden Lamborghini Revuelto übersehen haben, wie die Polizei mitteilte. 

 

Durch den Zusammenprall wurden der 41-jährige Sportwagenfahrer und seine 38 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Beide kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Autofahrer des Audi wurde leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Am Lamborghini entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 300.000 Euro, am Audi von etwa 20.000 Euro. Die Bundesstraße in Richtung Balingen wurde für die Reinigungsarbeiten zeitweise komplett gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten mehr als drei Stunden.

 