B27 bei Hechingen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Lamborghini

1 Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt. Foto: Stefan Puchner/dpa/, IMAGO/Zoonar Ein Auto kollidiert auf der B27 bei Hechingen mit einem Sportwagen – mit schwerwiegenden Folgen für die Insassen. Auch der Sachschaden ist hoch.







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Am Freitagabend sind zwei Menschen beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Luxus-Sportwagen schwer verletzt worden. Der 45-jährige Fahrer eines Audi A5 soll gegen 20 Uhr auf der B27 bei Hechingen (Zollernalbkreis) zum Überholen angesetzt haben. Beim Wechsel auf die linke Spur soll er den von hinten kommenden Lamborghini Revuelto übersehen haben, wie die Polizei mitteilte.