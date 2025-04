B27 bei Deißlingen: Bilder von Absturzstelle – warum das Flugzeug noch nicht geborgen ist

9 Die Absturzstelle direkt an der B27 am Tag danach. Das Flugzeug steckt noch im Wald. Foto: Otto

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs bei Deißlingen zeigt sich, wie nah das Ganze an einer Katastrophe vorbeischrammte. Das Wrack steckt immer noch im Wald. Wir haben neue Infos von Polizei und BFU.









Tatsächlich, da ist es: Als wir uns am Dienstag nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Deißlingen an der Unfallstelle umsehen, ist erst nur rot-weißes Absperrband zu sehen. Dahinter blitzt es blau-weiß durchs dichte Blättergrün. Das Flugzeug steckt noch immer kopfüber in dem kleinen Waldstück. Von Bergungsarbeiten keine Spur.