1 Kurz vor der Abfahrt zum Gewerbegebiet steht das letzte Schild, welches auf das Tempolimit hinweist – nach der Abfahrt hatte die Polizei geblitzt. Foto: Eich

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Mit einer Radarfalle überwachte vergangene Woche die Polizei den Verkehr auf der Bundesstraße. Doch nun wettern Autofahrer: Die Position des Blitzers sei teilweise "ungültig". Was hat es damit auf sich?















Link kopiert

Bad Dürrheim - Die Freude seitens der Autofahrer an Geschwindigkeitsmessungen hält sich in der Regel in Grenzen. Kein Wunder, dass in den sozialen Netzwerken Gruppen boomen, in denen vor Blitzern gewarnt wird. Und genau in einer solchen Gruppe wird auch eine Verkehrsüberwachung in Bad Dürrheim angesprochen, gegen die aus Sicht der Verfasser rechtlich vorgegangen werden müsste – wenn man denn in die Radarmessung geraten war.