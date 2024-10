In und um Hechingen kommt es ab kommenden Montag, 28. Oktober, zu Verkehrsbehinderungen. Ein Überblick:

Die Netzarbeiten in der Sigmaringer Straße führen im Zeitraum von Montag bis Samstag, 28. Oktober bis 2. November, zu Verkehrsbehinderungen am Kreisverkehr beim Kaufland. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung informiert, ist die Zufahrt respektive die Einfahrt in den Kreisverkehr für diejenigen, die von der Innenstadt (Sigmaringer Straße) auf die B 27 auffahren wollen beziehungsweise in Richtung Killertal unterwegs sind, voll gesperrt. Eine Umleitung durch Hechingen zum Anschlusspunkt Hechingen-Nord ist ausgeschildert.

Für Verkehrsteilnehmer, die von der B 27 beziehungsweise aus dem Killertal in die Stadt fahren wollen, ist der Kreisverkehr geöffnet.

Wegen Forstarbeiten ist von Montag bis Sonntag, 28. Oktober bis 3. November, die L 391 zwischen der Abzweigung Weilheim und Rangendingen voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert, heißt es aus dem Rathaus.

Tübinger Straße entlang B 27 gesperrt

Wegen des Rückbaus eines Strommastens ist im Zeitraum von Montag bis Freitag, 28. Oktober bis 8. November, für einen Tag die parallel zur B 27 verlaufende Tübinger Straße im Bereich zwischen dem Weiler Trieb und den Unternehmen im Nasswasen voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.