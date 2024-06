1 Eine Petition für das Anbieten eines höhergradigen Sprachkurses, der gerade im beruflichen Bereich von den Teilnehmern benötigt wird, übergibt Udo Neudeck. Foto: Friitsche

Rund 50 Teilnehmer der Integrationskurse haben Stadtrat Udo Neudeck um Unterstützung dafür gebeten, dass auch bei der VHS in Schramberg Deutschkurse auf dem B2-Niveau angeboten werden.









In einem von den Kursteilnehmern unterschriebenen Brief wandten sie sich an Stadtrat Udo Neudeck: „Die nächstliegenden Kurse gibt es in Rottweil und Offenburg, das ist natürlich nicht ganz nah und auch nicht so leicht zu erreichen, wenn man nicht in Schramberg, sondern Lauterbach, Schiltach oder Rötenberg wohnt und auch noch Kinder hat“.