1 Die gut zwei Jahre leerstehende Küche ist wieder in Betrieb. Straßenverkauf gibt es jedoch nicht. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Der Biomarkt B2 produziert jetzt in Rosenfeld und damit näher an seiner Zentrale und den Gewächshäusern in Binsdorf. Die Küche in Rottweil wurde geschlossen.









Seit diesem Monat werden in den Räumen der ehemaligen Metzgerei Gühring in Rosenfeld wieder frische Speisen zubereitet: Die B2 Bio pur GmbH mit Sitz in Binsdorf hat diese gemietet und darin die Küche für den Catering-Zweig des Unternehmens eingerichtet.