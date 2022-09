1 Bei dem Unfall schob der Kleinbus drei Fahrzeuge vor ihm zusammen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Bei einem schweren Unfall auf der B19 in Königsbronn werden neun Menschen teils schwer verletzt. Ein Kleinbusfahrer bremst zu spät, weicht aus und rast in den Gegenverkehr.















Bei einer Karambolage im Landkreis Heidenheim sind neun Menschen so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus mussten. Der Fahrer eines Kleinbusses hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Dienstag wohl zu spät bemerkt, dass der Verkehr vor ihm stockte.

Um nicht das Fahrzeug vor ihm zu rammen, zog der 27-Jährige nach links – allerdings voll in den Gegenverkehr. Der Aufprall war den Angaben nach so heftig, dass der Kleinbus sich quer stellte und noch drei Autos vor ihm zusammenschob. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Kliniken. Während der Unfallaufnahme und zur Bergung der teils völlig demolierten Fahrzeuge sperrte die Polizei die Bundesstraße 19 in Königsbronn komplett.