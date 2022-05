6 Auf der B10 bei Mühlacker sind zwei Menschen tödlich verunglückt. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Auf der B10 von Mühlacker in Richtung Illingen kommt ein Auto von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Der Wagen fängt sofort Feuer.















Link kopiert

Bei einem Unfall im Enzkreis sind in der Nacht zu Samstag zwei Menschen in einem Auto tödlich verunglückt. Das Fahrzeug der Insassen sei kurz vor halb eins mit hoher Geschwindigkeit von der B10 von Mühlacker in Richtung Illingen gefahren, teilte die Polizei mit.

Auf Höhe der Abzweigung nach Mühlhausen kam das Auto von der Bundesstraße ab, prallte gegen einen Baum und fing sofort Feuer. Die beiden Insassen verbrannten in dem Wagen. Ein Sachverständiger soll nun die Ursache des Unfalls ermitteln.