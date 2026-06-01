Bérénice Nuss ist Kirchenmusikerin: Neue Töne für die Schramberger Pfarrgemeinde

Die neue Kirchenmusikerin der Seelsorgeeinheit ist erst seit wenigen Wochen in Schramberg – und spricht trotzdem schon von einem Gefühl wie zuhause.
„Ich habe mich in Schramberg vom ersten Moment an wie zuhause gefühlt – sogar schon beim Bewerbungsgespräch.“ Bérénice Nuss sagt das mit einem Lächeln. Die 28-Jährige ist die neue Kirchenmusikerin der Seelsorgeeinheit und sieht in Schramberg vieles vereint, was sie sich für den Einstieg ins Berufsleben gewünscht hat: eine kleinere Pfarrgemeinde statt Großstadt, Nähe zu Straßburg – und eine lebendige Kirchenmusik.