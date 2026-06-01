Bérénice Nuss ist Kirchenmusikerin: Neue Töne für die Schramberger Pfarrgemeinde

Die neue Kirchenmusikerin der Seelsorgeeinheit ist erst seit wenigen Wochen in Schramberg – und spricht trotzdem schon von einem Gefühl wie zuhause.

„Ich habe mich in Schramberg vom ersten Moment an wie zuhause gefühlt – sogar schon beim Bewerbungsgespräch.“ Bérénice Nuss sagt das mit einem Lächeln. Die 28-Jährige ist die neue Kirchenmusikerin der Seelsorgeeinheit und sieht in Schramberg vieles vereint, was sie sich für den Einstieg ins Berufsleben gewünscht hat: eine kleinere Pfarrgemeinde statt Großstadt, Nähe zu Straßburg – und eine lebendige Kirchenmusik.

Die gebürtige Französin stammt aus dem Elsass und hat fast sechs Jahre lang in Stuttgart Kirchenmusik studiert. Im März schloss sie ihr Masterstudium ab. Auf die Stelle in Schramberg wurde sie durch einen Lehrer aufmerksam gemacht. „Vielleicht war es Zufall, vielleicht auch ein Gotteszeichen“, sagt die praktizierende Katholikin. „Jedenfalls habe ich mich sofort angesprochen gefühlt.“

Büro im Pfarramt

Seit dem 1. Mai arbeitet sie im Pfarramt – in jenem Büro, in dem viele Jahre lang Kirchenmusiker Rudi Schäfer tätig war. „Mit meinem Vorgänger verstehe ich mich sehr gut“, erzählt Nuss. „Er beantwortet meine Fragen, mischt sich aber sonst nicht ein.“ Auch im Team habe sie sich schnell wohlgefühlt. Wenn das herzliche Lachen von Dekan Rüdiger Kocholl durchs Haus klinge, müsse sie oft mitschmunzeln. Viel von Schramberg habe sie bislang allerdings noch nicht gesehen. „Eigentlich kenne ich vor allem die Kirchen, das Marienheim, die Kapelle im Spittel und das Pfarramt“, sagt sie. Die beiden Kirchen haben es ihr dennoch angetan: An der Heilig-Geist-Kirche schätzt sie den großen, offenen Raum, „weil man dort liturgisch flexibler ist“. St. Maria nennt sie „unglaublich schön“. Dort müsse man mit Fingerspitzengefühl spielen: „Die Orgel wird schnell zu laut.“ Überhaupt spricht Bérénice Nuss mit großer Begeisterung über Kirchenmusik. „Ich bin einfach glücklich, wenn ich im Gottesdienst bin“, sagt sie. Musik habe in der Liturgie für sie eine zentrale Bedeutung: „Sie hilft der Gemeinde beim Beten und ist die Antwort auf den Wortgottesdienst.“ Für sie sei Musik „der Bund zwischen Gemeinde und Liturgie“.

Ihre Aufgaben

Zur Musik fand sie schon früh. Seit ihrem achten Lebensjahr spielt sie Klavier – wie ihre Eltern. Auch ihr Großvater war Kirchenmusiker, allerdings ehrenamtlich und Autodidakt. „In Frankreich gibt es keine hauptamtliche Organisten“, erzählt sie. Gleichzeitig werde dort die Liturgie heute weniger gepflegt als in Deutschland.

Zu ihren Aufgaben in Schramberg gehören unter anderem die Betreuung der Chöre, die Pflege der Orgeln, die Liedplanung sowie die musikalische Vorbereitung der Gottesdienste. Besonders am Herzen liegt ihr der Wunsch der Gemeinde: „Ein Kinderchor – das ist meine Mission für die Zukunft.“

Zunächst möchte sie jedoch Bewährtes fortführen. „Ich wünsche mir erst einmal, dass alles so gut weiterläuft wie zu Zeiten von Rudi Schäfer“, sagt sie. „Neue Ideen möchte ich später Schritt für Schritt einbringen.“

„Jeder Tag ist anders“

Die Gemeinde konnte sie bereits mehrfach hören: an Weihnachten, Ostern und Pfingsten spielte sie schon die Orgel, noch bevor ihr unbefristeter Vertrag offiziell begann. Nun freut sie sich besonders auf Fronleichnam, das musikalisch gemeinsam mit der Stadtmusik gestaltet wird. Ein weiterer Höhepunkt folgt am Sonntag, 5. Juli: Beim 25-jährigen Weihejubiläum von Dekan Rüdiger Kocholl sollen alle Chöre gemeinsam singen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

„Jeder Tag ist ein bisschen anders“, sagt Bérénice Nuss über ihren neuen Alltag. Und Freizeit? Auf diese Frage muss sie erst einmal überlegen. „Außer Musik?“, fragt sie zurück. Bücher lese sie gerne. Ansonsten habe sie der Musik bislang fast ihre gesamte Zeit gewidmet – auch in Ferien und an Wochenenden. „Freizeit und Beruf voneinander zu trennen, das muss ich erst noch lernen.“