3 Seitlich, an der Turnerstraße, verläuft die Einfahrt zur Tiefgarage des B&B-Hotels. Hier haben 22 Fahrzeuge Platz. Foto: Kratt

Es geht in die Endphase beim neuen B&B-Hotel an der Oberdorfstraße: Die Gerüste sind nahezu alle weg, jetzt fehlt noch der absolute Feinschliff. In wenigen Tagen können hier die ersten Gäste übernachten.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Hektisches Treiben ist durch das große Fensterglas im Foyer zu erkennen. Der Boden wird eifrig geputzt, ein Handwerker läuft mit einer Bohrmaschine herum. An einem großen Holzblock auf der rechten Seite prangt in großen Lettern der Schriftzug Rezeption. Die vielen Leuchten an der Decke schaffen bereits jetzt eine wohnliche Atmosphäre und deuten an, dass hier, im B&B-Hotel an der Oberdorfstraße, bald der Betrieb losgehen und Gäste ein- und ausgehen werden.

Eröffnung noch im November

Auf einen ganz konkreten Tag lässt sich die Eröffnung noch nicht datieren, wie es vonseiten des B&B-Hotels heißt. Sie soll aber voraussichtlich Mitte des Monats sein. Es ist das erste Haus, das die B&B Hotels Germany GmbH mit Sitz in Hochheim am Main in der Region eröffnet und bereits das 159. in Deutschland.

B&B ist also der Betreiber, LIST Develop Commercial aus Oldenburg der Projektentwickler für das Schwenninger Großprojekt gewesen. LIST Bau Rhein-Main aus Hünstetten, eines der Generalunternehmen der LIST Gruppe, hingegen hat das Projekt baulich umgesetzt – nämlich innerhalb von rund anderthalb Jahren. Baustart war im April 2021, seither ist aus der brachliegenden Fläche an der Ecke zwischen Oberdorf- und Turnerstraße nach und nach ein moderner Neubau entstanden.

Und was erwartet den Hotelgast in der Oberdorfstraße?

Mit 103 Zimmern biete das neue Hotel genügend Raum für Geschäfts- und Freizeitreisende, heißt es in einer Pressemitteilung von B&B. Zur Auswahl stünden Doppel-, Familien- und behindertengerechte Zimmer im klassischen B&B Hotels-Stil "mit dem gewohnt hohen und komfortablen Standard". Außerdem biete der Neubau ein Zimmer der Premium-Kategorie mit neuem Design und erweiterter Ausstattung. Morgens gibt es im Erdgeschoss ein Frühstücksbuffet, abends können die Gäste die sogenannte "Everyone’s Bar" für Getränke und einen Snack nutzen.

"Only for Everyone"

Apropos "Everyone": Daraus lässt sich auch das Motto der Hotel Kette – "Only for Everyone" ableiten. "Wir bieten nun auch an diesem Standort eine Übernachtungsmöglichkeit für alle – und das zu unserem üblichen, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis", erklärt Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels, und weiter: "Wir freuen uns sehr, mit dem neuen B&B Hotel VS unsere Präsenz im Südwesten Deutschlands weiter auszubauen. Die Stadt zieht mit ihrer Lage im Schwarzwald zahlreiche Freizeitreisende und mit der hohen Industriedichte gleichzeitig viele Geschäftsreisende an."

Fluch und Segen der zentralen Lage

Auch die zentrale Lage innerhalb Schwenningens wird in der Pressemitteilung erwähnt: Sie ermögliche eine komfortable Anreise mit Bus und Bahn, denn der Hauptbahnhof liegt nur einen Kilometer entfernt. Gästen, die mit dem Auto anreisen, stehen Tiefgaragenstellplätze am Haus zur Verfügung. Dort sind 22 Parkflächen vorhanden.

Ob die Lage beziehungsweise die geringen Parkmöglichkeiten ums Haus dem Betreiber nicht irgendwann zum Verhängnis werden, bleibt abzuwarten. Im Vorfeld hatte CDU-Stadtrat Dirk Sautter in einer Sitzung des Technischen Ausschusses im April 2021 seine Befürchtungen in Bezug auf die wenigen Parkplätze geäußert und nach dem erforderlichen Stellplatzschlüssel gefragt. Die Anzahl der Stellplätze ist, wie unsere Redaktion im Nachgang herausfinden konnte, aber rechtlich in Ordnung – vor allem mit Einbezug des öffentlichen Nahverkehrs. Eine Bushaltestelle ist im Grunde direkt vor der Haustür.

Info: Die Hotelgruppe

Die B&B Hotels Germany GmbH ist ein Tochterunternehmen der führenden und internationalen Budget-Hotelkette Financière B&B Hôtels mit über 650 Hotels in 14 Ländern. Die Gruppe – Mehrheitseigner ist das Private Equity Unternehmen Goldman Sachs – setzt auf Wachstum: Bis 2030 sind 400 Hotels in Deutschland sowie Österreich und 3000 Hotels weltweit geplant. In Deutschland ist B&B Hotels seit 1998 auf dem Markt präsent und mit derzeit 159 Hotels in 96 Städten vertreten.