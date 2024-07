Zu gefährlichen Überholmanövern und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zwischen Tuttlingen und Schwenningen auf der Bundesstraße 523, am Samstagabend, 15.Juni., sucht die Polizei nachträglich Zeugen, beziehungsweise geschädigte Autofahrer.

An diesem Samstagabend, 15.06., zwischen 20.20 Uhr und 20.45 Uhr, fuhren zwei 22-Jährige, einer mit einem blauen 3er BMW M3 und der andere mit einem blauen 6er BMW M6, mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der B 523 von Tuttlingen nach Schwenningen.

Dabei überholten die Männer zusammen mehrere Autos auf gefährliche und rücksichtslose Art und Weise an unübersichtlichen Stellen und obwohl es Gegenverkehr gab, berichtet die Polizei. Mindestens einer der entgegenkommenden Autofahrer musste stark abbremsen, um eine Zusammenstoß mit den überholenden und PS-starken BMWs zu verhindern.

Ab Tuningen fuhren die Männer ein Rennen

Auf dem zweispurigen Teilstück der B 523 ab Tuningen in Richtung Schwenningen setzten sich beide BMWs nebeneinander und fuhren mit hoher Geschwindigkeit in Form eines Rennens in Richtung Schwenningen weiter.

Die beiden 22-Jährigen wurden schließlich gegen 20.45 Uhr zusammen mit ihren hochmotorisierten Wagen am Parkplatz der Neckarhalle in VS-Schwenningen von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Gegen die beiden jungen Männer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und eines verbotenen Autorennens ermittelt.

Zu diesem Vorfall sucht die Polizei nun nachträglich noch Zeugen, insbesondere die Autofahrer, die zwischen 20.20 Uhr und 20.45 Uhr von Schwenningen auf der B 523 in Richtung Tuttlingen unterwegs waren und von den beiden überholenden BMWs gefährdet worden sind.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/94 10, zu melden.