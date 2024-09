Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird seit dem 25. Juni dieses Jahres die Fahrbahndecke auf der B 500 zwischen Ruhestein und der Einmündung Zuflucht saniert.

Die Maßnahme erfolgte in zwei Bauabschnitten: Der erste Bauabschnitt umfasste den Bereich zwischen Ruhestein und dem Parkplatz am Hotel Schliffkopf. Der zweite Bauabschnitt lag zwischen dem Parkplatz am Hotel Schliffkopf und der Zufahrt Zuflucht. Die Asphaltarbeiten, die unter halbseitiger Sperrung durchgeführt wurden, können in Kürze abgeschlossen werden: Ab dem 6. September ist die Strecke in beide Richtungen wieder befahrbar, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt.

Bis zum Ende dieser Woche werden noch Restarbeiten umgesetzt, in der kommenden Woche könne dann die noch fehlende Fahrbahnmarkierung aufgebracht werden. Dies erfolge abschnittsweise und unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung.

Bei Baumaßnahme wurde Asphaltdeckschicht über eine Länge von rund zehn Kilometern erneuert

Nach Abschluss der Markierungsarbeiten ist die B 500 ab Freitag, 13. September, ohne Beeinträchtigungen in beide Fahrtrichtungen wieder befahrbar, erklärt das Regierungspräsidium. Bei der Baumaßnahme wurde die Asphaltdeckschicht über eine Länge von rund zehn Kilometern erneuert.

Parallel wurden kleinere Arbeiten im Straßenrandbereich sowie an Entwässerungseinrichtungen umgesetzt. „Die Bauarbeiten können nun termingerecht und im vorgesehen Kostenrahmen abgeschlossen werden“, berichtet das Regierungspräsidium Karlsruhe.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.verkehrsinfo-bw.de/ mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen sowie in der „VerkehrsInfo BW“-App.