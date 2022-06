1 Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, während der Unfallverursacher das Weite suchte. (Symbolfoto) Foto: Fotolia/ benjaminnolte

Nach einem schweren Unfall auf der B 500 bei Furtwangen sucht die Polizei nach dem Verursacher. Ein Motorradfahrer war bei dem Unfall schwer verletzt worden.















Furtwangen - Der Unfall ereignete sich bereits am Sonntagmorgen. Der bislang unbekannte Fahrer eines silbergrauen BMW fuhr gegen 9.30 Uhr auf der Kreisstraße 5752 von Neukirch kommend in Richtung B 500.

An der Einmündung bog der BMW-Fahrer auf die B 500 nach links in Richtung Furtwangen ein und stieß mit einem auf der vorfahrtsberechtigten B 500 fahrenden 63-Jährigen Harley-Fahrer zusammen, der aus Richtung Furtwangen kam und in Richtung Hinterzarten unterwegs war.

Rettungshubschrauber fliegt Harley-Fahrer in Klinik

Durch den heftigen Aufprall stürzte der 63-jährige Zweiradfahrer und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann zur medizinischen Versorgung in eine Klinik.

Der Fahrer des silbergrauen BMW flüchtete, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, in Richtung Furtwangen.

Ein Abschlepper kümmerte sich um die Harley. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Zweirad auf eine Höhe von rund 5000 Euro.

Polizei sucht Zeugen und Ersthelfer

Die Ermittlungen hat mittlerweile der Verkehrsunfalldienst in Zimmern ob Rottweil aufgenommen. Die Polizei sucht nun dringend die Ersthelfer, die sich an der Unfallstelle aufgehalten haben sowie weitere Zeugen, die Beobachtungen zum flüchtenden BMW gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Zimmern, Telefon 0741/34879-0, in Verbindung zu setzen.