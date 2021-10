1 Die nächste Baustelle steht bevor – Verkehrsbehinderungen inklusive. Foto: Maier

Die eine Baustelle ist geschafft – nun folgt die nächste auf der Bundesstraße 463/Wilhelm-Kraut-Straße an der südlichen Balinger Stadteinfahrt.

Balingen. Die Baustelle und damit die Sperrung der beiden Fahrspuren in Richtung Balinger Innenstadt hatte in den vergangenen Wochen ein Verkehrschaos ausgelöst. Ganz ähnlich könnte es nun wieder kommen. Denn jetzt werden laut einer Mitteilung des Landratsamts die beiden Fahrspuren zwischen der Anschlussstelle der Bundesstraß2 27/Aral-Tankstelle und der sogenannten Querspange (Pflanzenhaus Mauk) erneuert, die aus Balingen hinaus in Richtung Albstadt führen. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung für den gesamten Straßenverkehr, Umleitungen sind ausgewiesen. Die Arbeiten in diesem Bereich beginnen am Mittwoch, 27. Oktober, und dauern voraussichtlich bis 10. November. Vorsorglich bitten das Landratsamt und die Stadt Balingen Verkehrsteilnehmer und Anlieger für die Behinderungen und Erschwernisse während der Bauzeit um Verständnis.