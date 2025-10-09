B 463 in Albstadt-Lautlingen: Stoppt der Trucker, um Dessous zu kaufen?

Die ordnungswidrige Nutzung der Lautlinger „Ersatz-Ortsdurchfahrt“ durch den Durchgangsverkehr in Richtung Balingen ist ein Ärgernis. Viel lässt sich nicht dagegen tun.
Dass der Durchgangsverkehr in Richtung Osten – Ebingen – an ihren Türen und Fenstern vorbeirumpelt, das haben die Anwohner der Eschach-, Von-Stauffenberg- und Falkenstraße in den vergangenen Jahren immer mal wieder erlebt und allenfalls leise murrend, wenn nicht völlig klaglos hingenommen. Aber was jetzt geschieht, ist etwas anderes: Die genannten Straßen sind praktisch vollständig zur inoffiziellen Ortsdurchfahrt mutiert, weil jetzt auch der Gegenverkehr in Richtung Balingen, der eigentlich den Umweg über Margrethausen, Pfeffingen, Zillhausen, Stockenhausen und Dürrwangen nehmen sollte, durch die parallel zur B 463 verlaufenden Seitenstraßen rollt.