B 463 in Albstadt-Lautlingen: Der Schleichweg ist dicht – in der Theorie

Die Fahrt von Ebingen nach Balingen über den Lautlinger Schleichweg ist jetzt ordnungswidrig.
In der unteren Höristraße im Lautlinger Ortskern hat die Straßensanierung begonnen; seit Montagmorgen ist die Mündung der Höristraße in die B 463 vollständig gesperrt. Der Verkehr auf der offiziellen Umleitungsstrecke von Ebingen nach Balingen muss deshalb schon unterhalb des Badkap-Parkplatzes und nicht erst in der Ortsmitte nach rechts abbiegen; er wird zur Petersburg und anschließend, vorbei an der Hotelbaustelle am Badkap, über die Ebinger Straße nach Margrethausen gelotst.