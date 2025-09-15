B 463 in Albstadt-Lautlingen: Der Schleichweg ist dicht – in der Theorie

In der unteren Höristraße im Lautlinger Ortskern hat die Straßensanierung begonnen; seit Montagmorgen ist die Mündung der Höristraße in die B 463 vollständig gesperrt. Der Verkehr auf der offiziellen Umleitungsstrecke von Ebingen nach Balingen muss deshalb schon unterhalb des Badkap-Parkplatzes und nicht erst in der Ortsmitte nach rechts abbiegen; er wird zur Petersburg und anschließend, vorbei an der Hotelbaustelle am Badkap, über die Ebinger Straße nach Margrethausen gelotst.

In der Konsequenz der Neuregelung haben die Verkehrsplaner nun allen, denen die Umleitung über Peffingen und Zillhausen zu lang ist und die bisher den Weg durch die Lautlinger Falken- und Von-Stauffenberg-Straße nahmen, einen Riegel vorgeschoben. Direkt hinter der Mündung der Lautlinger Straße in die B 463 steht nun eine Schranke, welche die Durchfahrt zwar nicht versperrt, aber stark verengt, und auf ihr sitzt rund, weiß, mit rotem Rand, das Schild „Durchfahrt verboten“. Dieses Verbot wird allerdings durch einen Zusatz eingeschränkt: „Frei bis Lautlingen“ – wer etwa zu Mey will, darf weiterfahren. Und wenn er erst mal dort angekommen ist und einen Blick in den Outlet geworfen hat, dann darf er auch weiter nach Laufen und nach Balingen.

Die meisten hatten wohl nicht die Destination Lautlingen

Was offensichtlich viele als Einladung verstehen, weiterhin den Schleichweg zu nutzen, – ohne Abstecher in den Outlet – , anstatt den langen und zeitraubenden Weg über die große Schleife einzuschlagen. Nach der Menge der Fahrzeuge und nach den Kennzeichen zu schließen, hatten wohl nur wenige, die sich am Montag an der Barriere unterm Badkap vorbeidrückten, tatsächlich die Destination Lautlingen. Die anderen begingen – anders als bisher – eine Ordnungswidrigkeit, indem sie nicht der offiziellen Umleitung folgten. Aber wie hätte man es ihnen nachweisen wollen?