B 463 in Albstadt-Laufen: Zwischen Tunnel und Eyachbrücke regelt Ampel den Verkehr

1 Zwischen der neu zu bauenden Eyachbrücke und dem Westportal des derzeit in der Sanierung befindlichen Laufener Tunnels regelt an zwei Tagen, 24. und 25. September, zeitweise eine Ampel den Verkehr. Foto: Kistner Autofahrer müssen sich am 24. und 25. September auf der B 463 bei Laufen auf Einschränkungen einstellen. Eine Ampel regelt im Baustellenbereich zeitweise den Verkehr.







Seit Oktober 2024 laufen die Instandsetzungsarbeiten am Tunnel in Albstadt-Laufen. Bestandteil der Instandsetzungsarbeiten ist die Nachrüstung von Wechselverkehrszeichen und Wechselwegweisungen entlang der B 463 zwischen der Anschlussstelle Balingen-Dürrwangen und dem Tunnel in Albstadt-Laufen, wie das Regierungspräsidium Tübingen in einer Pressemitteilung informiert. Mit diesen Elementen können Verkehrsteilnehmer zukünftig bereits frühzeitig vor dem Tunnel auf bestehende Ereignisse und Verkehrsbehinderungen hingewiesen werden.