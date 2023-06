Laut Polizeibericht fuhr eine 36-jährige Fahrerin eines VW Golf gegen 16.30 Uhr auf der K 4352 von Rotfelden kommend und beabsichtigte, an der Einmündung mit der B 463 in diese einzufahren.

Dabei übersah sie jedoch den aus Wildberg in Richtung Nagold auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße fahrenden 28 Jahre alten Fahrer einer Honda und stieß mit diesem zusammen.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Die VW-Golf-Fahrerin und ihr Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Bundesstraße über mehrere Stunden gesperrt

Zur Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen war die Bundesstraße bis gegen 19 Uhr komplett gesperrt.

Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro. Der Schaden am Auto dürfte sich ebenfalls in diesem Bereich bewegen, so die Polizei. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.