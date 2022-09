1 Aus noch ungeklärter Ursache wurde der Radfahrer angefahren. (Symbolfoto) Foto: Kzenon – stock.adobe.com

Schwer verletzt worden ist am Sonntagnachmittag ein Fahrradfahrer, der auf der Bundesstraße 463 in Richtung Nagold unterwegs war.















Nagold - Gegen 17.30 Uhr fuhr der 51-Jährige auf der B 463 von der Pfrondorfer Mühle kommend in Richtung Nagold. In die gleiche Richtung unterwegs war ein 40-jähriger VW-Fahrer. Aus bislang ungeklärten Gründen ist der 40-Jährige im weiteren Verlauf gegen den 51-Jährigen gefahren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Der Radfahrer stürzte in den Grünstreifen und musste im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.